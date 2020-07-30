飲食界斥全面禁堂食趕盡殺絕　促政府延長保就業計劃半年

新冠肺炎疫情重挫飲食業，由超過700間餐廳及酒吧組成「救救香港飲食業」大聯盟，今(30日)向政府發出公開信，指業界整體生意額按月大跌70%，料全行本月損失高達70億港元生意額，部分獲保就業資助的僱主更考慮退回金額，形容全面禁堂食等同趕盡殺絕，促政府在旅遊限制令解除前，延長餐飲業的保就業計劃半年、推出新一輪支援業界的措施、實施臨時租金管制、以及促請銀行提供免抵押貸款。

大聯盟指出，受到社會動盪及疫情夾擊，業界生意已一落千丈，第三波疫情來襲，更令生意受到史無前例的打擊，估計現時已有逾1000間食肆停業，同時有3000間食肆提早於黃昏收工，以減低營運支出。港府早前禁止晚市堂食，已對依靠晚市營運的餐廳及酒吧造成極大壓力，而全面禁止堂食更可說是趕盡殺絕。

大聯盟續指，現時飲食業營業情況較今年3月更差，料全行本月將損失70億港元生意額，惟不少業主用惡劣的手段謀取暴利，例如以延長租約18個月為條件，才願減租1個月，令情況雪上加霜。保就業計劃雖可補貼僱主出糧，按照承諾僱主不得裁員，但不少食店因疫情停業，又要支付工資、食材及租金等成本，部分正考慮退回津貼。

大聯盟期望與相關官員會面以解釋經營困難，並商討支援方案，呼籲當局在解除旅遊限制令前，延長餐飲業的保就業計劃半年、推出新一輪支援措施、促請銀行提供免抵押貸款予餐廳東主，並為飲食業實施臨時租金管制，考慮為良心業主減稅，以促請業主減租或免租。