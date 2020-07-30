亞博館社區治療設施料72小時內啟用　分流18至60歲確診者

香港新冠肺炎疫情嚴峻，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今日(30日)表示，醫管局將於亞洲博覽館開設社區治療設施，並在未來48至72小時內啟用，現時正改建1號展館，預計今日內完成間隔工作，並可交予醫管局設置醫療設施，首階段可提供約500張病床。他指局方將以歲數分流病人，主要收治18至60歲、病情較輕微的新冠肺炎確診者，以騰空更多公立醫院病床，以供60歲以上或患有嚴重慢性病的確診者使用。

鍾續指，局方亦已開始研究改建2號館提供更多床位，並將透過加強抗體測試了解病人狀況，加快病人流轉，預計可將病人留院時間，由最近的3星期減至2星期，令每日收症量增至120至140名病人。

鍾又指，上周五(24日)已開設的鯉魚門度假村隔離設施，在短短1周已有超過150人使用，希望紓緩醫院擠迫情況。他強調第三波疫情較3月份兇猛及難以應付，過往8日每日均超過100宗確診，醫院承載病人的能力雖然加倍，惟仍有不少病人未能入院，對部分病人輪候較長時間致歉。