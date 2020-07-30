網民熱話：超殘按摩椅轉售$5000　物主：運作正常可換皮

二手轉售家具近年非常流行，不過部分人索價似乎非常「離地」。近日有網民就在二手平台放售一張二手按摩椅。由其附圖可見，按摩椅表面皮料非常殘破，但最驚人莫過於物主竟開出高價$5000轉售，嚇窒一眾網民，更遭嘲笑，「你畀$5000我搬走？」

網民日前在Facebook群組「香港二手市場(新界版)」發出貼文，事後被網民轉貼至其他群組，引發熱烈討論。貼文中形容按摩椅「運作完全正常，部分位置甩皮」，又指已向該品牌了解，可以自行換皮。最後更補充，「有意可自備大隻佬上門取」。不過從其附圖可見，紅色的按摩椅頗為殘破，皮料更磨蝕甩掉，似乎使用了一段頗長時間。

貼文引起網民熱烈討論，有人對物主開價咋舌，「你都好大咬」、「見到咁嘅樣，送都唔要啦」、「幫你掉垃圾仲要收人$5000？」

網民有話說

Mac Huny In：啲皮甩到咁，佢都好疲勞吓

Angus AL：出土文物就應該搵文物保育專員

魯俊：原來咁值錢嘅，當年走寶喇，嘥鬼晒！

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