西醫工會批戶外進食增交叉感染風險　建議一人一桌

港府昨(29日)起全日禁堂食，導致建築工地工人、清潔工人等迫不得已在街上或衞生情況惡劣的地方進食。香港西醫工會指，對政府官員的措施及干預不敢苟同，批評限制堂食措施不但引來全世界批評及嘲笑，更增加交叉感染風險，建議改為限制食肆一人一桌，禁止用膳時說話，並將進餐時間限制在半小時內。

工會批評，政府限制堂食是以隨意方式處理事務，相關措施引來全世界的批評及嘲笑，亦會增加市民在炎熱天氣下進食導致中暑及交叉感染等問題，此情況下更無法追蹤接觸者，令本港情況每況愈下。他們建議政府可考慮限制餐廳食肆一人一桌，每枱相隔1.5米，禁止用膳時說話，並將進餐時間限制在半小時內，相信可減少交叉感染的風險。

由於本港每日新增的確診病人數目多，部分確診病人更須在家中等待多日才獲送院，亦令須追蹤的潛在病人數目大增，致檢測滯後。工會認為相關延誤無法接受，批評做法把確診病人「推向死亡」，建議政府把握治療病人的時機，讓病人可在家中隔離及接受治療，作為入院前的臨時醫療措施。