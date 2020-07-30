寄恐嚇信警總揚言殺人及全港放炸彈 一家三口同被捕

今年4月23日，灣仔警察總部收到一封匿名信，內容不但對警方懷有敵對惡意，同時更自稱於港九新界各處放置大量炸彈，意圖製造人命傷亡。警方經仔細分析及翻查大量「天眼」片段後，今日(30日)在長沙灣一住宅單位拘捕3人，分別涉嫌「發送威脅殺人信件」及「串謀發送威脅殺人信件」被捕。

警方有組織罪案及三合會調查科陳江明警司指出，警方在搜捕過程中檢取一批證物，惟暫時未發現任何炸彈。而被捕人士為一家三口，包括一對夫婦及兒子，分別姓王及姓劉(16至50歲)，各自報稱任職廚師、小販及中五學生，他們現正被扣留調查，暫時未知各人在案中擔當的角色。

陳強調，警方會循多方面調查此宗案件，包括被捕人士是否涉及過去一年多宗炸彈案，以及是否受針對警方的不實報道影響，因而作出惡作劇。他同時亦重申，警方絕不容忍任何類型的罪案，尤其是挑戰警隊、涉及影響大量公眾生命及財產安全的罪行，一定會盡力徹查到底，將罪犯繩之以法。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第15條，任何人寄出明知內容為威脅、殺死或謀殺任何人的信件，一經定罪，最高可判處監禁10年。