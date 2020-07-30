九巴8月起推分段收費　17條屯元天路線最高可節省14元

九巴17條行走元朗、屯門及天水圍的路線，下月8日起推出雙向分段收費，乘客在屯元天區選乘指定的跨區路線，並在區內落車，可以分段收費代替全程收費，可節省4.9至14.1港元。九巴稱推行初期會派人在站內留意乘客情況，以因應需求作班次調整，未來亦會檢視成效，不排除會向運輸署申請增加區內更多路線，或在其他區實施有關計劃。

九巴表示，已在28個巴士站安裝八達通拍卡機，乘客上車時須以八達通支付全費，落車後只須拍一拍車站的拍卡機，即可獲車費回贈 。在實施區內雙向分段收費後，以來往洪水橋及旺角、行經元朗的68X路線為例，居民乘搭該路線由洪水橋前往元朗，上車用八達通支付全程14.2港元車費，在元朗落車後在站內拍卡，可獲退回9.9港元角車資，即實際只需支付4.3港元的分段車費。

九巴區域經理—車務(新界西)楊晉瑋表示，已進行過模擬測試，認為現有運載力可應付計劃實施後的需求，對實質長途客影響亦不會太大，但密切留意實施初期的情況，以作出班次調整。他稱，因屯元天無太多只行走區內的巴士線，對雙向分段收費需求較大，故率先在屯元天推行有關措施。

疫情方面，九巴車務策劃部主管梁領彥表示，因政府今個星期再收緊防疫措施，全線客量已較平時跌逾4成，較上星期再跌1成，會視乎情況再向運輸署作班次調整申請。他又指，九巴200多個總站都有員工休息室，員工可在休息室食飯，僅彩雲邨站因仍與領展商量，而未能設置，但已安排電動巴士讓員工休息。