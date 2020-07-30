離地廢官推禁堂食令兩日即跪低　食肆東主：施政如「玩泥沙」

昨日(29日)實施的食肆全日禁堂食措施，令打工仔無啖好食，引起全城民憤。政府今午(30日)旋即「跪低」，宣布明日(31日)起，餐飲業務可恢復提供日間午膳，即由上午5時至下午5時59分的堂食服務，但食肆仍需遵守顧客數目不得超過座位數目的一半、每枱最多2人的限制。有食肆負責人斥政府施政朝令夕改，如「細路仔玩泥沙」、亦有小型食肆認為2人一枱「無乜幫助」。而市民則普遍認為事件反映港府施政不周，令基層受苦。

在灣仔經營食肆的鄭先生表示，昨日見到有市民買外賣後到車上、公園、甚至街邊吃飯，「見到都唔忍心」。問及明天起政府重新開放堂食，他表示起碼打工仔「有餐飯食」，認為普遍的勞動階層午膳多要外出解決，歎謂：「唔食飯冇氣力工作」。他又認為政府「反應遲鈍」，建議高官制訂政策前，應親身嘗試「攞盒飯在街上食」，以免離地。

同區魚生店東主認為，疫情爆發的根源在於關口的免檢疫安排，但港府推行「禁堂食令」沒有對症下藥，不環保之餘又增加播疫風險。措施推行僅兩日即「縮沙」，認為政府施政如同「細路仔玩泥沙」。由於魚生無法外賣，他直言近日「根本無生意」。經營滷水店的林先生則表示，開放部分堂食對小店「無幫助」，由於店內面積較小，即使開放堂食亦只可「坐十個八個」。

市民馮小姐表示，是次「禁堂食令」對打工仔影響甚大，反映港府施政不夠周全，未有從多角度考慮對市民的影響，另一名市民劉小姐則指措施對其影響不大，只是近期無法與朋友相聚，又認為再次開放堂食「都好過無嘅」。

林小姐則認為禁堂食令，不准室內用膳，市民被迫轉至室外食飯盒，「對防疫根本無分別」。她又指政策朝令夕改，反映政府的施政考慮不周。問及會否影響她對港府的信心，她更指「本身都唔大」。