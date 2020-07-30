兒科醫生涉診斷不當致2歲男童亡　醫委會判控罪不成立

兒科醫生莫子慈在2013年為一名年僅23個月大男童診症時，疑未有及早診斷出他感染肺炎鏈球菌，導致失救死亡，醫務委員會今日(30日)繼續進行紀律聆訊，委員會認為證據未能足以證明莫診斷失誤，裁定全部控罪不成立。案件重點落於2013年6月15日前的就診期間，男童有否出現呼吸困難等肺炎徵狀，而男童母親(陳母)堅稱6月13日晚上開始，男童已呼吸急促，並於15日晚發出喘氣聲。

案情指，男童祖母於2013年6月13日帶到莫就診，根據陳母指，男童在前一天晚上開始發燒，直至13日早上，體溫升至39.5°C。陳母堅稱男童祖母已告知莫，男童出現發燒和呼吸急促的症狀。但根據莫向初步調查委員會提交的資料，男童於6月13日出現了發燒、流鼻涕、咳嗽和有痰，體溫為37°C，經檢查顯示胸部清晰，並無呼吸急促。莫其後診斷為上呼吸道感染(URTI)，並給男童開了對症藥物。

翌日男童再與祖母會見莫，陳母堅稱祖母將腹瀉、高燒和呼吸急促等症狀告知莫，又指莫回應稱，呼吸急促不是問題，亦未有處方抗生素。6月13日及14日陳母均沒有陪同男童會見莫，委員會指，控方未有傳喚男童祖母作供，莫無法對她進行盤問，委員會不能輕易接納祖母的聲稱。

委員會接納專家證人林醫生作供，指肺炎兒童可能會出現發燒、呼吸急促或呼吸困難、咳嗽、喘氣等徵狀，又指即使有出現局灶性裂紋等徵狀，亦不代表患有肺炎。委員會指，肺炎的徵狀可能與URTI重疊，而肺炎可引發URTI。若男童於6月15日進行診症後出現呼吸困難或呼吸急促，進行URTI的臨床診斷，並且對患者進行了正確的治療，毋須進一步檢查。

男童於6月16日轉介到公立醫院，根據小兒科深切治療部陳醫生於當日下午2時10分的紀錄，男童被指「SOB(呼吸急促)2天」但並無雜音，與陳母的證供不一致，而該訊息由陳醫生向男童父母得知。委員會指，男童於6月15日進行診症後出現呼吸困難及急促，認為莫在6月16日之前對URTI的診斷並無不妥。