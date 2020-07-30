不足20%學校趕及暑假前送書予學生　團體批贈書計劃倉卒

教育局於今年6月18日宣布推出「書出知識－贈閱圖書」試行計劃，向學校發放一筆過津貼，以購買實體圖書予學生在暑假閱讀，但須在局方指定的書單中挑選圖書。有教育團體今日(30日)公布計劃的跟進調查結果，發現只有不足20%受訪學校能在暑假前把書送予學生，批評計劃倉卒。

有教育團體於本月16日至24日，網上訪問211名中小學及特殊學校的圖書館主任，進行有關「書出知識－贈閱圖書」試行計劃的跟進調查，發現90%受訪圖書館主任均認為，當局無給予足夠時間完成計劃。香港圖書館主任、職能關注組召集人劉寶珊表示，教育局只提供13個工作日以完成選書、報價及落單工作，批評計劃極度倉卒。

另外，由於部分書商貨源不足，再加上疫情導致學校提早放暑假，只有不足20%受訪學校能在暑假前把書送予學生。而在未能如期送書的學校中，近70%打算在下學年才把書籍送予學生。中學副校長的張銳輝認為，數據顯示計劃根本做不到鼓勵學生在暑假閱讀的原意。

至於教育局的指定書單亦有問題，劉寶珊表示，書單並無包括英文及其他適合特殊學習需要的書籍，完全忽略非華語及有特殊學習需要的學生，她又指出不少圖書館主任只能憑書名選書，結果在收書時發現，在中學書單內竟有一本是適合3至6歲閱讀之兒童書，批評書單並無經詳細規劃及考慮。此外，書單內有逾70%書籍均來自中資出版社，張銳輝認為有利益輸送之嫌，直言「好似要幫三中商清舊貨咁」。

教育局曾邀請圖書館主任代表開會，但堅持不會取消或修改書單內容。關注團體建議局方日後再有贈書計劃時，須預留至少3個月時間予校方準備，另亦須取消指定書單，並簡化行政程序，以派發書券等方式推行，讓學生可自行選擇自己喜愛的圖書，達致鼓勵閱讀之原意。