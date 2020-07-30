粵港澳珠三角空氣報告出爐　去年臭氧濃度創13年新高

粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡今日(30日)發布2019年監測報告，政府稱報告反映珠江三角洲去年的空氣質素持續改善，惟事實上去年臭氧濃度卻創13年新高，年均值較2006年高36%，反映區內的光化學污染尚待改善。有環保團體批評，政府環保政策欠積極並歎慢板，促請政府應須制定大刀闊斧的政策，減低區內臭氧污染，改善空氣質素。

監測網絡由位於廣東省、香港和澳門的23個空氣監測站組成，監測6種主要空氣污染物(即二氧化硫、二氧化氮、臭氧、可吸入顆粒物、細顆粒物和一氧化碳)，監測網絡於2005年11月啟動。

最新監測報告顯示，與2006年相比，去年錄得的二氧化硫、可吸入顆粒物和二氧化氮的濃度年均值分別下降84%、37%和29%。由於一氧化碳和細顆粒物兩個監測因子在2014年9月才加入網絡體系，因此去年一氧化碳和細顆粒物的年均值相比2015年也分別下降了4%和14%。

然而，臭氧濃度仍長居高位，去年的臭氧濃度年均值達到每立方米含60微克，則較2006年高36%，達到2006年有紀錄以來最高，反映區內的光化學污染尚待改善。而二氧化氮及一氧化碳在去年的年均值分別為每立方米含30微克，以及每立方米含0.7毫克，分別較之前一年上升3%和14%。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋解釋，臭氧的成因主要源自氮氧化物和可揮發有機物，兩者在陽光曝曬之下，會發生化學作用，從而產生臭氧。雖然粵港澳三地政府將於明年開展為期三年的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，但相關研究推行得太遲，擔心研究結果未出，區域臭氧濃度經已不斷爆錶。

他又批評，雖然其他指數，例如可吸入顆粒物PM10與細顆粒物PM2.5，去年的數字與對上一年相同，但「無減少即等同無改善！」他擔心各空氣污染物已達飽和狀態，預料若未有大刀闊斧的政策，來年空氣污染物必升。

他建議政府須盡快制定全新的「香港清新空氣藍圖」，以控制路邊空氣污染，並與同時應加強兩地部門協作及訂立更積極的共同指標，落實改善區域空氣質素。