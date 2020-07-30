稱遭屈販毒坐冤獄　中年漢向警隊索償敗訴

中年男子稱遭警方誣告將冰毒收在褲袋內販運，遭收押「白坐」468天後，才因他的褲子根本沒褲袋而獲判無罪。他表示最終雖然獲釋且取回訟費，但他的人生已經逆轉，丟失工作之餘，女友亦離他而去，被捕時的尷尬屈辱亦揮之不去。該中年漢早前入稟高等法院向警務處處長索償345萬港元，法官今（30日）頒下判詞裁定其敗訴。法官於判詞直指該中年漢的供詞不可信，而且該漢於作供時亦自爆在被捕後到警署前曾洗澡及換褲，故警方其後檢獲的長褲已並非最初在褲袋搜到毒品的長褲。法官認為該中年漢並沒有遭惡意檢控，因此裁定其敗訴。

法官亦於判詞指雖然拘捕該中年漢林偉業的警員否認拘捕林後有讓他洗澡及更換衣服，但是法官認為警員的證供仍大致可信，當時確是從林的褲袋搜出毒品，證供亦與刑事案件時的證詞一致。法官認為因事發至今已有6年，故警員可能已忘記曾讓林洗澡更衣的片段，而且該片段亦是被告在本案作供時自行提出，法官相信確曾發生過。

至於林在其餘各方面的證供，法官認為其經常前後矛盾且不時更改版本，而且被捕後又無即時投訴遭警方誣陷，故並不接納其供詞；至於賠償額方面，法官認為即使他裁定律政司一方有責任作賠償，但林的索償金額屬過高，因為如收入損失等林均欠缺相關單據支持，法官認為即使需賠償，亦只需賠償30萬港元。另外法官亦要林支付訟費。