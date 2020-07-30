其士集團創始人周亦卿長女爭產　遭駁回申請

其士集團創始人周亦卿亦2018年去世，他在去世前3年訂立遺囑，將名下其士集團逾62%股權全部交予五女周蕙蕙繼承，周蕙蕙為無綫藝人吳家樂的妻子；其餘遺產則分給其太太及6名女兒。他的長女周莉莉及二女周蕙禮質疑遺囑效力，莉莉更於去年入稟高院，要求裁定遺囑無效。莉莉並向法庭申請，在法庭作裁斷前，委任獨立人士出任臨時遺產管理人，調查父親去世前後的財產管理狀況。高院原訟庭經考慮後於今天（30日）頒布書面判決，指莉莉未能證明有需要委任臨時管理人，遂駁回她的申請。

周亦卿生前育有6女1子。他在2015年10月先將部分財產分贈予子女，然後在同月月底訂立遺囑，兩個多月後他不幸中風，至2018年7月29日去世，享年82歲。他在遺囑指明由其太太宮川美智子，擔任其私人助理廿多年的五女周蕙蕙，及持有律師資格、於2015年加入其士的六女周薇薇，三人作為其遺囑執行人。除股份歸蕙蕙外，餘下的遺產其妻可得30%，蕙蕙可得20%，其餘4名女兒則各可得10%。

據判詞表示，遺囑內容在周亦卿死後曝光，長女周莉莉和二女周蕙禮不滿其安排。莉莉質疑父親在2015年已無精神能力立遺囑，要求法庭頒令一份其父於2009年訂立的遺囑方為有效。據當年草擬該遺囑的律師表示，該遺囑正本已被周亦卿取走，現存只有一份存於律師行的無簽名版本。據09年遺囑，周亦卿的太太、莉莉和蕙蕙應為遺囑執行人。遺產需用來賺取收入，供養其太太、子女、後𠻸和他們的配偶，直至他死後80年才可將遺產分給當時尚存的後人。不過現在莉莉要求，只委任她和母親出任執行人。如法庭不接受09年遺囑有效，莉莉就要求法庭作出裁定，視周亦卿在無遺囑下去世。

法官在判詞續稱，蕙蕙在其姊表達對遺囑內容的不滿後，向家人作出書面承諾，若她繼承父親約1.89億股其士股份，她承諾會將之成立一個家庭信託，母親、姊妹和弟弟均為受益人。而她可得的餘下遺產，就會分一半給七弟周維正。不過縱使有此承諾，莉莉仍要求委任兩名德勤會計師的成員出任臨時遺產管理人，授權他們調查及管理遺產，及參與其士集團的業務等。

法官表示，雖然受益人間出現分歧和互不信任，並不等於法庭必定會委任第三者管理遺產。提出申請的周莉莉有責任證明為保存遺產，確有需要委任臨時管理人。莉莉一方現對蕙蕙與薇薇提出多項質疑，例如動產清單出現遺漏，擅自處理海外遺產、擅用挪用父親現金等。但法官在閱覽雙方誓章證供後，得到的印象是蕙蕙一方所做之事，絕大多數都有事先徵詢家人、包括莉莉的意見才作，莉莉一方其後才改變立場反對。綜合而言，法官認為並毋須要再委任臨時管理人，因此駁回莉莉的申請。