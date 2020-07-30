史上最長酷熱警告終取消 暑氣稍減一連9天有雨

踏入7月以來，天氣持續炎熱，天文台自本月11日早上近7時發出酷熱天氣警告，生效至今日(30日)下午5時45分終告取消，歷時20日，持續467小時，成為歷來生效時間最長的酷熱天氣警告。惟近日暑氣稍減，明日(31日)起連續9天有雨，下周日(8月2日)至下周二(8月4日)一連三日，更預料有狂風大驟雨，大家外出或返工記得帶遮。

天文台表示，現時位於菲律賓以西的季風低壓會在未來數天橫過南海中北部，移向海南島至北部灣一帶，並有可能進一步發展。受其影響，未來數天華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。隨着副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨減少。

最新9天天氣預測，由明日起至周六(8月1日)多雲，有狂風驟雨，氣溫介26至31度，下周日至下周二雨勢變大，預測有大驟雨及幾陣雷暴，最高氣溫僅30度，下周三(8月5日)天氣略為好轉，惟間中仍有驟雨及局部地區有雷暴，最高31度。下周四(8月6日)及下周五(8月7日)始見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣溫介28至32度，下周六(8月8日)多雲，有幾陣驟雨，最高只有31度。