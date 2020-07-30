男女失衡繼續惡化　香港每1000名女性僅910名男性

香港男女失衡問題惡化。政府統計處公布，去年香港男女比例為每1000名女性對比910名男性，與前年的1000名與916名比較，港男所佔比例愈來愈少。統計處又指，去年本港男性及女性的初婚年齡中位數再度延後，分別為31.6歲及29.9歲，反映港人愈來愈遲婚。

政府統計處今日(30日)出版《香港的女性及男性—主要統計數字(2020年版)》，展示按性別劃分的多項統計數據。

去年香港男性人口為342.3萬人，而女性人口則有408.4萬人，分別比前年減少12700名男性及43700名女性，而去年共有52856名嬰兒在港順利誕生，當中男嬰佔約52%。至於去年港人的預期壽命為男性82.3歲，女性為88.1歲，分別比前年「長命」多0.1歲及0.5歲。

男女比例方面，在不包括外傭的情況下，香港每有1000名女性只有910名男性，與前年的每1000名女性便有916名男性比較，港男所佔比例在一年內減少了6人；而與2001年相比則更誇張，當年每1000名女性便有1021名男性，反映香港在過去20年來變得陰盛陽衰。

男女失衡亦造成大量「剩男」及「剩女」，去年香港的登記結婚宗數為44247宗，比前年減少約5000宗。相反，去年的離婚宗數均錄得升幅，達到21157宗，比前年增加約900宗。

縱觀全港所有15歲或以上人口，去年已婚人士佔予62.5%，而從未婚人士則佔31.3%；而去年香港男性及女性的初婚年齡中位數，分別為31.6歲及29.9歲，比前年延後了0.1歲和0.2歲，若跟2011年比較更加延達0.4歲和1歲，反映港人愈來愈遲婚，尤以女性遲婚問題較為嚴重。

中港婚姻方面，去年港男娶內地妻子有12563宗，比前年減少約1221宗；而港女嫁內地老公去年則有6994宗，同樣比前年減少323宗。另外，去年從內地持單程證來港定居的人士共有39060人，平均每日有107人，當中16276人為男性，22784人為女性，總數則比前年減少3271人。