懲教院所首度有人中招　荔枝角收押所女文書初步確診

​懲教署轄下的荔枝角收押所今日(30日)得悉一名文書職系人員初步確診新冠肺炎，該名人員的辦公地點為所內行政樓，負責文書工作，無須接觸在囚人士及公眾人士。她最近一次上班日期為本周一(27日)，於本周二(28日)因身體不適前往政府診所求醫，今日下午獲通知初步確診。

懲教署指，該名人員目前正在家接受隔離，等候入院，她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

懲教署稱，與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡，安排有密切接觸的同事進行病毒測試，並即時對相關樓層進行徹底清潔消毒。

懲教署高度關注新冠肺炎的情況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照既定機制防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中規定人員上班須戴口罩、量度體溫及在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。