傳押後9月立會選舉1年　人大常委會料8.11敲定議員任期安排

有親中網媒今日(30日)宣稱港府以第三波疫情大爆發為由，公布押後9月6日立法會換屆選舉，最終是誤傳無疾而終。據東網獲得來自港區人大代表消息，全國人大常委會於8月8日至11日在北京舉行，其中最後一天會議預料很大機會一錘定音，敲定押後立法會換屆選舉衍生的兩大問題，包括新一屆70名議員任期3年或4年，以及立法會1年「真空期」運作安排。有港區人大建議設立屬於臨時性質的「看守議會」，以處理港府一年一度施政報告及財政預算案。

今次立法會換屆選舉原定9月6日舉行，超過440萬合資格選民選出新一屆合共70名立法會議員，有關提名期於明日(31日)結束，港府今午突然大規模取消最少12名民主派參選人資格(DQ)，惹來各界猛烈批評選舉制度名存實亡，隨後更流傳港府會緊接公布押後9月換屆選舉，最終只聞樓梯聲響無下文。

本港近期疫情連續9日確診100宗或以上，9月立法會換屆選舉押後似是事在必行，政界普遍相信押後1年的呼聲甚高，換言之，明年9月才舉行換屆選舉，新任期亦改為明年10月1日開始，惟這是香港回歸23年以來前所未見的新情況，加上涉及憲制安排，作為國家最高權力機關的人大常委會於此事扮演重要角色。

綜合多方消息指，人大常委會可透過人大決定，甚至人大釋法方式處理押後換屆選舉後衍生的議員任期問題，以及立法會1年「真空期」運作安排，無論以何種方式進行，其好處是提供堅實法律基礎，消除外界雜音爭拗。

有資深港區人大代表指，《基本法》第69條規定，香港特區立法會除第1屆任期為2年，每屆任期4年，針對今次受影響疫情可能出現立法會1年「真空期」，他認為以人大釋法方式解決問題較為穩妥，確立2屆立法會交接時若出現特殊情況，仍然是維持4年任期的完整性。

有政界中人則提出另一方案，指若然議會1年「真空期」由現任立法會議員多做1年，押後至明年9月舉行的換屆選舉選出新一批70名議員，任期應為餘下3年。不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，根據最新情況，多名現任議員於參選換屆選舉時被DQ，形容重召現任議員多做1年的做法「尷尬、不太合理」。

港區人大代表葉國謙則建議考慮成立「看守議會」，以維持行政立法機關有限運作，包括聽取特首宣讀一年一度施政報告，審議財政預算案等緊急事宜。葉又稱，「看守議會」只是短期過渡措施，將不會下設事務委員會，亦不會處理現屆立法會未完成的法案及撥款，以免其權責過大問題。

對於有意見指特首可根據《立法會條例》第11條，於立法會1年「真空期」召開緊急會議處理財政預算案等重要議題，執業大律師龔靜儀認為，緊急會議可維持立法會運作，但估計有人會就召開緊急會議是否屬於「緊急情況」提出司法覆核，她指出，若然人大常委會可解釋並定義何謂「緊急情況」，可望有效解決問題。