公務員居家辦公延至8月9日　政府部門服務調整一覽

香港新冠肺炎疫情擴散，政府今日(30日)公布政府僱員特別上班安排延長一周至8月9日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府各部門的服務都有相應調整，安排如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

海事處●除中區海事分處外，其他海事分處暫停牌照及關務服務、船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務暫停●延長至8月9日

社會福利署●24小時熱線繼續提供正常服務，其他服務則維持有限度服務●不適用

路政署●繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務●不適用

地政總署●署方及轄下所有辦事處將繼續維持有限度服務●實施至8月9日

廉政公署●維持特別服務安排，僅提供必須和緊急公共服務●延長至8月9日

教育局●各區區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處提供緊急和必須的公共服務，學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢服務，九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館、藝術與科技教育中心、教育局學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組暫停對公眾開放●直至另行通告