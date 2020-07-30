上水屠房爆疫累計10人中招　員工須通過檢測方可參與屠宰

食物環境衞生署今日(30日)表示，由於上水屠房近日出現數宗新冠肺炎確診個案，檢測承辦商目前已完成1214個深喉唾液樣本檢測工作中，再有3名人士列初步確診，累計10人確診或初步確診。署方已進一步加強上水屠房的防疫措施，除安排所有進出屠房的持份者，包括營運者、入口商、買手及運輸公司進行檢測外，從今晚開始會要求檢測結果為陰性的員工才可進入屠宰線工作。

新增個案的3名人士中，其中一人是買手，另外兩人是運輸公司從業員，屠房已立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方。衞生防護中心已聯絡新增個案的3名人士進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，並在有需要時安排他們接受檢測或進行隔離。

中心今日亦通知屠房，之前兩宗初步確診個案已轉為確診。連同較早前衞生防護中心已公布的5宗確診個案，上水屠房現時累計個案共有10宗，即3宗初步確診個案及7宗確診個案。

疫情期間，上水屠房會要求所有工作人員遵從個人防護設備指引，並已在其入口處裝設兩部紅外線體溫監測儀，確保只有體溫正常的人士方可獲准進入屠房，又要求所有人士身處屠房範圍時須時刻佩戴口罩及所有人士保持社交距離，避免聚集。同時，會提供酒精搓手液，並提醒所有人士保持雙手清潔，並提醒所有工作人員須注意個人衞生，如發現身體不適，應從速就醫及不應上班。