警方指《蘋果日報》引述楊岳橋失實指控　表示遺憾和憤慨

警方今晚(30日)在社交網站Facebook專頁貼文，點名指《蘋果日報》今日有關反修例示威中警方執法數字的報道，引述公民黨議員楊岳橋的失實指控，本末倒置，誤導市民，警方深表遺憾和憤慨，警方並已去信向楊表達不滿，籲公職人員與其發表用心險惡的指控煽動仇恨，不如放下成見齊心抗疫。

警方指該報道引述楊岳橋表示「很多案件屬濫捕，警察『好多時拉咗先算』..『根本就係警暴為市民所不齒，先引致更多人上街示威』」，警方指上述批評是惡意詆毀警方的執法工作，強調根據法例，警方如有合理懷疑，便有責任調查及拘捕涉嫌犯法的人士，故將被捕原因說成因為警察執法，是荒天下之大謬。

警方又指報道引述楊回應指「很多案件顯示無警方無法滿足法庭毫無合理疑點的要求」，警方重申警務人員進行拘捕後，是由律政司決定是否檢控，法庭在毫無合理疑點下才裁定被告罪成。警方又對年輕人因為假消息的誤導而以身試法，社會因為個別公眾人物的謬論而渲染不守法意識，感到十分遺憾。