何志平專欄：重拾生機

人生重創，身敗名裂，家破人亡。慘不忍睹。身心疲憊，精神崩潰，一切狀態都陷於谷底。失落迷惘，沮喪抑鬱，最自然不過。茶飯無味而不思，睡而不眠則神色癱瘓。解決無門，拯救無方；人間不應，天地不聞。還能繼續的忍下去，挺得住，扛得起嗎？

如果還有一個因由要活下來的話，這一種憂鬱狀態就要修復，要擺脫。當面臨失去一切所有，人、事、物也不會再回來的時候，前面只有兩條路：要麼便從痛苦絕望裏跳出來，那管他將來會怎麼樣。要麼便永不超生，無限期的浸淫在無望無助的游離絕境裏。如果悲傷是治愈的過程，那麼抑鬱就是一生中許多必要步驟之一。

從否認、憤怒、討價還價，到沮喪抑鬱，能走出生命之絕地的唯一選擇，就是要「接受」，跟現況實境妥協！接受現實，可能甚麼都挽不回，留不住，甚至於性命健康也保不住！

失去人和事，永遠都不會再重現。我們要學會接受我們以前的世界已經消失的事實，並認識到這個茫茫的前路，就是新的現實。不管我們喜歡不喜歡，最終還是要面對它，接受它，和學會忍受它。這是活下去的新準則。我們必須努力適應這一新規範，迎合新要求。

然而，開始的時候，我們都會緬懷着過去的日子，失去了的世界。但是，隨着時間的流逝，通過一點一點接受、屈服、妥協，我們學會了重新調整，重新組織自己的角色。我們可能永遠無法彌補失去的一切，但只要我們還能活着，便需要重新的建立聯繫，建立新的，有意義的關係，建立新的相互依存關係。

山不轉水轉，事不變人變。我們移動、改變、成長、發展。我們從零點再開始，從絕地裏站起來。爛命一條，殘生餘年，命運還能把我作啥？

悲傷過後，可能還是無限的悲傷；活在痛苦絕望裏的，結果還是活着！過去的兩年多，見到的，認識的鄰居，雖然都只是擦肩而過的泛泛之交，卻和大夥兒一樣的走過了「否認」，「憤怒」，「討價還價」，「沮喪抑鬱」掏心撓肺的歷程，而最後都接受與現實妥協的最終結局。還有不少的在無可奈何的「接受」了命運的安排後，墮入「關閉」和「放棄」的深淵，變成一個沒靈沒魂的行屍走肉。

然而，在一無所有的空白人生，沮喪和接受的虛寧可以將悲傷轉變為更加和平，坦然，和充滿包容性的另一個生命的起點。靠近生命盡頭的那一刻，面臨天崩地裂的悲愴時，唯一剩下來生命的動力，只有是「要活下去」的一個原因和意義。

生命中的任何意義，那管它是一個等着我們回去的人，或是等着我們完成的事，或是一個任務，要履行的責任，或使命，都足以扛着我們的肩膀，擺脫苦難、迷失，忘掉過去。

在今天，活下來。