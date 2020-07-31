你要知：「臭男人」臭汗味？　 醫師拆解男女汗味大不同

成日話臭男人，點解男人汗味特別臭？在大熱天時下，任何人都難免出一身大汗，汗水所發出氣味更隨時嚇怕身邊人，不過為何男人汗味總是較濃，女人則被形容是「香汗」？東網找來註冊中醫師楊明霞，拆解汗水的奧秘。

出汗一般分為寒底和熱底體質，寒底通常氣虛為主，若不能斂汗便會出現流淡汗情況，即汗水味道較淡；另一類為熱底人士，通常是陰虛火旺，盜汗較多，汗味都會較濃，楊謂：「身體如有熱氣，或偏熱底人士的水分會蒸發得多一點，流嘅汗質地較濃稠，氣味較重。」另外，吃得多肥膩、煎炸等熱氣食物，人都會容易因實火而令汗味變重。

男性汗水味道之所以比女士濃，全因男士的雄性激素賀爾蒙較多，皮脂腺較旺盛，容易困住細菌或空氣上的塵埃，從而產生異味，楊指：「體溫加埋皮脂腺分泌，再有汗腺分泌，就會形成濃烈體味。」衣物質料亦會直接影響個人流汗程度，麻質和純綿吸汗和透氣良好，相對令人流較少汗，但如果是尼龍質料衣服，會因侷促而引致流更多汗水。

而人體的腋下、背部和頭髮毛囊，因汗腺和皮脂腺分布較多，故出汗會較明顯，但切忌依靠沖涼除汗味，「沖涼太多會令皮膚表面的保護膜受到破壞，會引致嚴重濕疹，以至令皮膚免疫力降低。」楊建議沖涼要適度，每次不要超過5分鐘，避免用太熱的水。如太大汗需要清潔，可以用毛巾浸暖水，加少許消毒劑抹上出汗位置，有辟臭作用。

想預防出到成身汗，最重要是知道自己體質，再「對症下藥」。寒底人士體虛，不能固攝汗液，可用黨參、北芪和淮山各5錢煲湯或用各3錢焗水飲。另外，虛熱人士容易出現盜汗，可用百合、梨乾和浮小麥各3錢煲水飲，可幫助陰虛火旺人士減低盜汗。若不想經常出汗，楊建議食素，又或者飲食菜多肉少，食足夠蔬菜可以令身體毒素排清，「最好7：3或6：4，先食蔬菜後食肉，汗水就冇咁大味。」