網民熱話：阿婆呻冇錢食飯　捐$500善心人：日日對白一樣

被指欺騙善心人的婆婆以博同情手法向人討錢，不少網民表示曾中伏。

雖說好心唔怕做，不過如果好心幫助別人後，卻發現被騙，又會如何反應？日前有網民在旺角遇上一名可憐婆婆，她在電話向友人哭訴冇錢食飯睇醫生，網民慷慨給對方$500，事後卻發現對方在同一位置講同一對白。網民公開事件，隨即引有大量留言表示曾中伏，「我都有畀過$1000」、「佢都有問過我」、「佢真係堅好戲」

網民Raymond Lee在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，指早前在旺角遇見一頭灰白髮的婆婆。當時婆婆喊着傾電話，又可憐兮兮地聲稱自己冇錢食飯和冇錢睇醫生。Raymond雖然覺得有可疑，但仍選擇相信對方，「因為萬一佢冇呃人，我就係見死不救」，故給予對方$500。然而，日前Raymond卻與婆婆重遇，婆婆似乎未有認出他，以相同對白橋段博同情討錢。Raymond在貼文抵死稱：「有冇社福界人士帶婆婆走？佢講電話講到喉嚨痛喇喂。」

貼文隨即惹來極大回響，不少人表示自己「中咗伏」，分別給予婆婆數十至千元不等。有人亦在鰂魚涌遇過她：「我都掙扎過，但我寧願信錯人，都唔想幫漏手。」也有人形容婆婆演技精湛，「佢真係堅好戲㗎，比演員更易流眼淚」、「佢當時好大聲話『我真係冇錢交電費啦，你幫吓我啦』，喊到好誇張。」有網民建議，若日後見到婆婆，應立即報警，以免她再欺騙善心人。

網民有話說

Chelsea Sze：我唔會畀錢，我會話買飯佢食...以前荔枝角運動場嗰邊都有個...我一話買飯，佢即刻走開唔理我

Wikiamau Au：咁都信，$500捐畀無國界好X過。我唔係同情個阿婆，係同情你。

Ada Lee：如果真係冇飯食，我會買埋盒飯畀佢食，唔會直接畀錢佢，唔想畀佢欺騙我善心。

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