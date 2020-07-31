食肆恢復早午市堂食　食客不用雨下瑟縮街外進餐

政府實施全日禁堂食惹起民怨，實施兩日後即跪低撤回，食肆今(31日)起可重開早午市堂食，晚市則維持外賣服務。東網記者今早巡視各區，發現不少食店已恢復堂食服務，市民終有餐安樂茶飯，不用在風雨下瑟縮街外進餐，茶餐廳有數人光顧食早餐，但差不多全部一人一桌，食客為放寬措施感高興；亦有酒樓決定繼續暫停營業。

在旺角有餐廳恢復堂食服務，惟場內只有兩名食客，每枱只限坐兩人，枱與枱之間亦有隔板。食客周先生指，放寬後感覺「好好多」，又認為全日禁堂食令人感到不方便，「並非人人都是白領，有寫字樓有地方可以進食」，他指過去兩天到人少的地方「匿埋一二邊食」。

老闆蘇先生指，全日禁堂食後生意額下跌60％，即使放寬後市道氣氛仍然很差，「一眼睇晒，60個位坐得兩個」，認為市民不敢出街及改為帶飯上班，外賣生意亦不多。他又指，收緊不久又放寬的安排令食店失去預算，「清咗貨之後返唔切貨」，亦未能即時通知員工上班。

灣仔一間有快餐店今早亦有多名市民吃早餐。東主潘太批評，政府實施禁堂食措施上做得差，未有考慮基層市民的生活習慣，並非人人都從事寫字樓工作，自己眼見地盤工人買外賣後要去公園食，感覺很慘。另有茶餐廳負責人指生意跌近7成，禁堂食後員工停工，認為措施擾民。在長沙灣有酒樓茶客指全日禁止堂食會很不方便，每早都會飲茶，飲食後會立即戴口罩。

然而，並非間間餐廳恢復堂食。灣仔有茶餐廳打算在確診個案降至零後才重開堂食，有位於彌敦道的倫敦大酒樓，甚至指會繼續休業至8月4日。門外有告示指，酒樓會遵從政府防疫措施，「減少外出，不設堂食」，該酒樓職員表示，本身酒樓不設外賣，即使放寬措施仍會休業。早前已宣布的稻香茶舍亦繼續停業。花園酒家及紫荊會亦同樣未有開業，門口有告示指，暫停營業7日。

新措施生效後，餐廳一枱最多坐兩人，入座人數最多為座位數目的一半，餐桌間至少有1.5米距離或設隔板分隔，措施生效至下周二。