鍾翰林等4人涉違港區國安法 扣查37小時仍未被起訴

學生動源前召集人鍾翰林及3名前成員，於前日(29日)被警方國家安全處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，4人一直被扣查。至今日(31日)早上10時許，鍾等人已被扣查約37小時，仍未獲保釋或遭落案起訴。

據了解，被捕的3男1女，為19歲鍾翰林、17歲何忻諾、21歲何諾恆及16歲陳渭賢，全部人報稱學生。學生動源Facebook指，4人涉及港區國安法第20及21條被捕，內容包括分裂國家及煽動他人分裂國家等罪名，分別被拘留於元朗、田心、馬鞍山及屯門警署。

警方前日指，調查顯示一個團夥近日在社交平台宣告成立一個主張香港獨立的組織，綱領是建立香港共和國，又稱會不設底線地鬥爭、團結香港所有獨立派進行行動。據悉，該團夥為新建立的「創制獨立黨」，上周二(21日)在Facebook專頁上發表「成立宣言」，內容指明「明確主張香港獨立」，又表示「創制獨立黨由前學生動源已完成學業的成員組建創立，成員均身在海外」。

根據港區國安法列出的4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，全部最高均可判處終身監禁。