國泰貨運站疑再有2員工確診　累計4人中招　員工人心惶惶

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下貨運站疑再有兩名員工確診新冠肺炎，累計已4人。東網接獲由員工提供的國泰人事通知，指國泰航空服務有限公司昨日（30日）接獲通報有2名員工確診，二人均是確診個案的家屬。有工會證實昨日國泰有發出相關通告，並指其他員工對事件感到擔心。

通告內文指，兩名員工在國泰航空貨運站2樓當值，負責出口貨機文件工作，毋須接觸客戶，最後當值日為本月26日及28日。國泰貨運站已安排曾有密切接觸的員工自行隔離及接受檢測，而2名員工當值的地點已進行全面清潔及消毒。

國泰貨運站早前已有1名外判商員工及1名資訊科技部員工確診，通告指，4人無接觸，亦非密切接觸的員工。國泰航空服務職工會主席劉伯元證實，國泰昨日曾發出通告。他透露，現時部分貨運站員工正放無薪假及在家工作，站內人流較平日少，但有員工明言擔心會中招。

另外，速遞公司職員王先生向東網表示，昨日曾見到有身穿保護裝備的人員到貨運站2樓進行消毒，但他質疑國泰未有關閉貨運站，存在一定風險。他解釋，貨運站每日有數百人出入，因速遞公司會將文件交到貨運站，以他為例，每日會到貨運站最少7、8次，直言對事件感到擔心。