3校錯誤呈交學生校本評核分數　21名考生成積已獲修正

中學文憑試DSE放榜已超過一周，惟考試及評核局表示，至今共接獲3間學校報告，在放榜後發現曾錯誤呈交學生的校本評核(SBA)分數，共涉及21名學生。局方核實後已修正分數和相關科目成績，並向學生發出更正版的成績通知書，共有4名考生的科目成績提升一級。

考評局於本月24至25日接到三所學校的校長報告，在成績發放後，發現曾錯誤呈交部分考生的校本評核分數。考評局立即要求校方呈交相關評核紀錄，以核實學生的校本評核分數。局方經核實相關資料後，根據考生應得的校本評核分數，按既定機制修正分數及相關分部及科目的成績，並於本周三(29日）透過學校向學生發出更正的成績通知書。

事件涉及三所學校，合共有21名考生受影響。所有考生於一個科目的校本評核分數被錯誤呈報，在修正分數後，有4人的科目成績較之前提升一級，其餘考生的科目等級維持不變。

考評局已於本月28日把涉及成績改動的有關考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台(E-APP)。如有需要，受影響考生可於本月30日前申請成績覆核，如有考生早前已申請了成績覆核，如其卷別/科目成績獲提升，會獲退還有關部分的覆核費用。

對於出錯的學校，考評局表示，已要求有關學校關注事件，並會發信要求校長及相關教師查明有關情況及出錯原因，並以書面通知考評局，局方表明會繼續跟進，要求學校證明落實改善措施，確保所有學生都獲得公平、嚴謹的校本評核。

據悉，涉事學校包括仁愛堂田家炳中學，東網正向該校查詢相關事宜，暫未獲回覆。