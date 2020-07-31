亞博館社區治療設施明啟用　料初期每日收最多30病人

亞洲博覽館社區治療設施將於明日(8月1日)下午起啟用，接收18至60歲、病情較輕微的新冠肺炎確診病人，以騰空更多公立醫院病床，供60歲以上或患有嚴重慢性病的確診者使用。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業今早(31日)在電台節目表示，初期預計每天會接收20至30名病人，其後每天可接收大約50名病人。

李立業稱，首階段會在亞博館一號展館設500張病床，並設有31個洗手間，相信符合國際標準，惟只設6個沐浴間，病人要在特定時段分批洗澡，預料不足以應付高峰時的500名病人使用，因此稍後要陸續增設流動沐浴間，期望達致20人共用一個沐浴間的標準。

他續指，亞博館一號場館有十幾萬平方呎空間，可清晰分開病人住的地方，以及醫護休息的空間；由於入住患者已經確診，不存在交叉感染問題，他們可在兩個休閒區自由活動。李又稱，若病人驗出有病毒抗體，就代表不具傳染性，可以出院，而更改出院標準後，病人平均住院日數，將由20天減少至16至17天，有助加快病床流轉。另外，醫管局再下一步會考慮啟用亞博館二號展館，預料可以放置約300至400張病床。

亞博館社區治療設施會按病情接收病人，並分流為三個級別，無病徵病人可以轉到鯉魚門度假村繼續隔離；有病徵或發燒的病人，如情況惡化，要轉送公立醫院隔離病房；至於第三級，是血壓等維生指數不穩定，有氣促和肺炎的患者，會獲直接分流至公立醫院治療。