新增20間食肆有確診食客　佐敦觀塘2間譚仔三哥分店上榜

2間譚仔三哥米線分店曾有確診者到訪。

本港昨日(30日)新增149宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計3152宗。衞生防護中心昨晚更新確診者到訪地方，再多20家食肆上榜，包括2間譚仔三哥米線、沙田Isaac Toast、大埔廣場的爭鮮迴轉壽司及大埔新達廣場的敏華餐廳等。另外，亦有多間酒樓上榜，包括位於灣仔的星月居，東區的明星金閣等。

此外，愈來愈多地方及商場有確診者足迹，例如灣仔置家中心、九龍城翔龍灣廣場、大埔慈山寺及東區漁灣街市等。

新增20間有確診者到訪的餐廳名單

港島區

●中西區 卿旺大廈 翠湖海鮮酒家

●中西區 五福大廈 Little Creatures

●灣仔 銅鑼灣廣場二期 名苑酒家

●灣仔 熙華大廈 東園酒家宴會廳

●灣仔 莊士企業大廈 星月居

●灣仔 海港中心Triple O's by White Spot

●東區 H21 商埸 明星金閣海鮮酒家

九龍區

●油尖旺 港鐵紅磡站 麥當勞

●油尖旺 佐敦道 46 號 譚仔三哥米線

●油尖旺 半島中心 德興酒家

●深水埗 大埔道 快樂大廈客家好棧

●觀塘宏利金融中心 A 座Japanese x Korean Library

●觀塘 晨光大廈 譚仔三哥米線

●觀塘 順天邨熟食亭 天發粥麵小廚

新界區

●沙田 新城市廣場三期Isaac Toast

●大埔 新達廣場 敏華冰廳

●大埔 大埔廣場 爭鮮迴轉壽司

●葵青 葵芳廣場 客滿庭

●葵青 荔景村日景樓 復興粥麵專家

●屯門市廣場 1 期 名苑

資料來源：衞生防護中心