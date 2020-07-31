船員海上漂流萌罷工念頭　船東會籲港府參與解決

政府周三起暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，有不少專家批評其中一個源頭，或是船員獲港府豁免強制檢疫所致。在連日遭外界炮轟下，政府終於跪低，宣布由周三(29日)起收緊檢疫安排，暫停所有客船及沒有在港處理貨物的貨船船員換班安排，直至本地疫情受控為止。香港船東會董事總經理陳佩珊今早(31日)在電台節目表示，現時全球約有20萬名船員在海上漂流，他們和船員溝通暢順，獲悉有工會和船員有全球罷工的想法，呼籲船員保持冷靜及理智，並建議政府應要參與解決問題。

陳佩珊指出，因為疫情及各地限制，船員換班不能做到無縫銜接，被迫留在海上，現時有30萬名船員超期工作，他們由工作8至9個月，變為12至16個月。她稱，這是違反國際勞工公約及航行安全法例，十分危險。

對於出現不守規矩的代理公司及船員，她表示感到失望及憤怒，但期望市民不要對船員有成見，因為90%的世界供應鏈，包括日用品及醫療用品都是來自海運，若船員「手停口停」，全世界都會停。