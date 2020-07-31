楊岳橋批議會或成「橡皮圖章」　劉兆佳指選舉涉國家安全

立法會換屆選舉的提名期於今日(31日)結束，選舉主任昨（30日）裁定12名民主派參選人提名無效，當中包括楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和鄭達鴻4名公民黨參選人。楊今早出席一個電台節目時表示，政府已不按邏輯常理出牌，令人難以猜度，選舉主任的決定亦相當主觀，即使與他素未謀面，都閱讀到其內心，判定他不會真誠擁護《基本法》，楊反問參選人是否要完全「鵪鶉一樣」才可參選。

楊相信或在一段時間內，議會不會再有該黨代表，又指相對溫和的專業議政會計界議員梁繼昌都被裁定提名無效，質疑議會今後或將再無反對派，令議會變成「橡皮圖章」。

楊說，若政府計劃延遲選舉1年，趕在提名期結束前取消更多參選人資格，只會惹來各方，特別是國際社會批評，認為當局的舉動是為了「宣示紅線」，讓某些現任議員，不可以參與可能出現的臨時立法會運作。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，今次換屆選舉涉及國家安全，不是香港特區內部事務，中央難免不插手，目前難以估計被裁定提名無效的範圍，亦不排除民主黨在內。劉指若要參選要做「忠誠反對派」，願意接受在國家憲法及《基本法》下的憲制秩序，提出爭取政治訴求，不作出損害國家安全及利益的事務，亦不能引入外部勢力介入香港事務。

劉又稱，今次取消參選資格的幅度以往未見，反映本地政治及國際形勢嚴峻，中央憂慮本地及外地敵對勢力透過換屆選舉，尋求取得香港管治權。劉指，中央視那些主動要求外國制裁內地與香港、美國等外部勢力深度介入港事務、通過攬炒政綱等意圖癱瘓特區管治及逼特首下台等行為是奪權行動，因此要強化國家安全，阻止香港政權落入敵對勢力。