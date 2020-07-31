公務員在家工作延至8月9日　政府部門服務調整一覽

香港新冠肺炎疫情持續擴散，政府昨日(30日)宣布延長政府僱員特別上班安排至8月9日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留家工作。政府各部門的服務均有相應調整，安排如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

入境事務處●只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務、補領身份證服務、處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務、死亡登記服務、只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請(包括已預約的申請人)，其餘服務則繼續暫停；除香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停●直至另行公布。

民航處●航空人員執照事務組無需預約的櫃台服務將繼續暫停，期間只提供已預約的櫃台服務●直至另行通告

屋宇署●提供緊急和必須的公共服務，主要處理公眾就正在建造的僭建物及樓宇安全的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作●不適用

差餉物業估價署●詢問處櫃位開放時間8月3日起調整為星期一及星期四，上午8時30分至下午2時●不適用

政府物流服務署●繼續提供憲報刊登服務、北角政府合署收款處由8月3日起，只於星期一及星期二，上午8時30分至下午1時提供收取憲報刊登所需費用服務●直至另行通知