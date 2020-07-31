珠海疑收緊港珠澳大橋檢疫　司機不入境仍需無染疫證明才可落客

本港新冠肺炎疫情嚴重，東網接獲消息，珠海市昨午(30日)起疑收緊港珠澳大橋防疫安排，在大橋經營出租車服務的司機，即使不入境珠海，亦須72小時內核酸檢測陰性結果證明才可落客。由於政策突然，有市民昨午因出租車司機未有有效檢測證明，最終須折返香港，但因曾有出境記錄，無奈要返港居家隔離。

據了解，昨日下午之前，在大橋經營出租車服務的司機，只要不入境珠海，毋須持有72小時檢測證明，亦可載客至珠海口岸，客人可在口岸端落車，司機則可原車折返。不過，據悉昨午珠海方已收緊有關安排，要求司機亦要出示72小時證明，最終令2至3輛出租私家車無法落客，須折返香港。

讀者張小姐向東網表示，因其在武漢的姐夫病危，急須返回內地探望，自己已取得72小時檢測證明，惟昨到大橋香港口岸時，因「金巴」已停人手售票服務，故只能坐出租私家車，未料抵達珠海口岸前被當地執法人員告之已收緊安排，司機無有效證明不能落客。

張指自己原車返回香港口岸，期間無落車但仍因曾出境而被要求居家隔離14天，並指同行約有8個人有同樣情況。她不滿新措施來得太突然，又稱自己「出境」期間一直在車上，不明為何仍要隔離，口岸人員亦表示理解但無能為力，她批評港府做事死板，「好似玩緊香港人咁」。

出租私家車司機陳先生亦指，昨早仍能如常落客，未料下午4時許接載朋友時即被珠海人員告知已收緊安排，並指會過2天才有公告。陳稱理解收緊措施安排，但認為實施得太倉卒，十分不便。他又稱現時在大橋的檢疫中心只為貨車司機等提供服務，但出租私家車司機則需自費到坊間檢測，因現時幾乎無生意，故打算暫停在大橋的工作。