警二代受查態度囂張遭掌摑　男警長罪成判囚

任職保險代理的「警二代」，3年多前因涉事受查期間，在警車上遭一名警長用粗口辱罵兼掌摑三下。涉案警長黃明偉經審訊後，今日(31日)在九龍城法院被裁定普通襲擊罪成，判監3個月，但獲准以1萬港元保釋等候上訴，保釋期間不得離港。裁判官直斥他知法犯法，警隊職責是維持治安，但他卻有負公眾對警隊期望，令警隊聲譽受損，令市民對警隊失去信心。

裁判官陳慧敏裁決時指，男事主李文瀚描述他被帶上警車前的證供不盡不實，且從警員隨身攝錄器所拍的片段，亦見他態度囂張傲慢。該該段片段亦成有力證據，可佐證他曾遭被告掌摑的說法。

陳官並推斷，被告掌摑李的原因是出於發洩情緒，作為懲罰李不合作的手段，故裁定被告罪成。

辯方求情時呈上108封由同袍等人為被告所寫的信件，冀法庭輕判。辯方透露，被告加入警隊23年，過往一直是盡責的警員，現時他已被停職。此外被告是家中唯一經濟支柱，需供養妻子及11歲的兒子。

裁判官採納監禁5個月為量刑起點，考慮到李姓事主才是本案始作俑者，酌量減刑1個月，法庭又接納被告過往在警隊表現超卓，再減刑1個月，最終判他監禁3個月。