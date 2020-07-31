黃之鋒否認有意續請求外國制裁　質疑選舉主任捉字蝨

立法會選舉提名期將於今日(31日)結束，選舉主任昨日(30日)大規模取消12名民主派人士的參選資格(DQ)，當中包括4名競逐連任的議員。參選九龍東地區直選的前香港眾志秘書長黃之鋒並非首次被DQ，他今午斥選舉主任裁決無理，形容是編造事實，強行論證他繼續有意請求外國制裁。

黃之鋒表示，選舉主任指香港眾志即使已解散，但網站未有刪除關於推動民主自決的貼文，黃指出眾志早已停止推動自決，自己亦已退出眾志，批評選舉主任以眾志未刪文為由指他推動民主自決，做法是不合理。他又指，選舉主任指參選人須信奉《基本法》，形容是前所未見，質疑《基本法》是否已上升至宗教層次。

對於選舉主任指「國際戰線」是香港眾志實現民主自決的其中一部分，黃之鋒稱，在眾志成立時，根本未有「國際戰線」字眼，又指「國際戰線」是泛指政治人物向國際社會表達香港的情況，政府和建制派亦有做，質疑選舉主任「捉字蝨」，單憑「國際戰線」就指候選人要求外國制裁香港，做法是匪夷所思，批評選舉主任用心陰險。

黃之鋒表明，自報名參選區議會起，從來沒有「Plan B」(後備方案)，又預計會被取消選舉資格，並認為現時DQ溫和派參選人，是超出國際社會預計，令香港進入「萬年國會」狀態，認為押後選舉是沒有基礎，唯一原因是政府和建制派怕輸。