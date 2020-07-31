不滿祼照遭舊愛廣傳　13歲女糾黨報復判感化

13歲女童與16歲少年成為戀人後，把自己多幀裸照傳送予他，惟兩人分手後，少年卻把裸照發送予同學。女童得悉後糾黨對少年拳打腳踢，更「以牙還牙」要他脫褲拍照，再將下體照傳給朋友觀賞。女童與另外2女1男被告早前承認襲擊致造成身體傷害罪和作出有違公德的行為罪，今（31日）在屯門法院被判12至18個月感化。

裁判官判刑指，雖然事主不對，但也不至於落得此下場，斥女童做的事其實和事主一模一樣，反問她：「你邊有資格怪佢（事主）衰？」

裁判官又勸女童：「你係一個好女仔，應該知道點樣珍惜自己嘅身體，如果結交男朋友，但個男仔好快問你攞裸照，你應該要停一停，諗一諗，諗下佢係鍾意自己，定對女性身體有興趣。」直指女童只有13歲，「連帶眼識人都做唔到」，勸她「成熟啲再拍拖」。

至於今日接受判刑的15歲男被告，裁判官指他結交黑幫，現時另有官司在身，直言：「冇咗黑社會法庭都會執笠！」又斥他：「跟住佢（黑幫朋友），咪等住同佢哋有同一下場。」直言若他的志願是坐監的話，他絕對可以「夢想成真」，但若他不想的話，便應改變自己。

辯方求情指，各被告因結交壞朋友才犯案，已經作出反省，自知不對。

事發於去年九月，13歲女童得悉男事主Ｘ將她拍不到樣貌的裸照傳給他人，遂與其他被告於同月7日相約Ｘ到天水圍見面。Ｘ雖有叫朋友陪同和向女童道歉，但她情緒激動，與其他被告一同毆打Ｘ。期間有被告叫Ｘ脫褲，讓女童對其下體拍照，再把照片傳予他人。Ｘ把事件告知母親，其母報警處理。