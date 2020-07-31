盜用與訟人資料助借貸　土審處職員判社服令

土地審裁處男助理文書主任，因爛賭致欠債纍纍，他為向財務公司借錢，竟擅自登入審裁處的電腦系統，盜用4名與訟人的資料後交給財務公司，以作為他的債務諮詢人，最終有市民遭追債而揭發事件。被告早前承認4項不誠實取用電腦罪，案件今日(31日)在九龍城法院接受判刑。裁判官直言案情嚴重本來應考慮判監，但顧及被告戴雄斌有深切反省，積極改過，加上控方在調查及檢控方面確有延誤，遂判被告接受240小時社會服務令。

辯方今早再批評警方在調查及檢控過程中，不論在索取法律意見、檢驗電腦資料，又或向證人錄取口供方面，均有不恰當的延誤，本來只需花1天時間就能檢取及查看的電腦資料，警方卻用上年半作檢驗，最終由拘捕至落案起訴拖足3年，令被告飽受精神壓力。

辯方指，被告明白自己的行為令部門蒙羞，故希望接受社服令回餽社會作出補償。他已痛定思痛，在被捕後已認真反省，並申請破產及戒賭，希望盡快還清債務。被告的舊同事在報章看到本案的報道，今日亦特意前來法庭聽判刑，以示對被告的支持。

土地審裁處於2017年7月收到一名陳姓男子投訴，指36歲被告戴雄斌向財務公司披露其親友的個人資料。被告承認在同年5月11日至6月27日，登入審裁處的案件管理系統，找到相關人士的資料後交給財務公司，作為他借錢的諮詢人，向6間財務公司合共借了3萬港元。