外婆勒死6歲外孫　認誤殺罪判監5年

患抑鬱症及人格障礙的中年清潔女工，因不勝照顧6歲外孫的壓力，又偏執認定外孫異常，2年前把外孫帶到酒店後，用背包帶將他勒斃。女工原被控謀殺，但陪審團最終未能就案件達成裁決。其後律政司同意接納女工承認誤殺罪，毋須案件重審。今日（31日）高院原訟庭法官在參閱女工最新的精神報告後，判她入獄5年。

本案現年54歲的被告簡桂芳，承認因其精神狀態異常，於2018年3月18日非法殺害其外孫鄭霆軒。控方上月接納她承認誤殺罪後，法官決定為她索取最新的精神報告以協助判刑。

精神科專家認為，現在被告已無需要接受住院治療，只需要定期覆診。專家指被告有中度至嚴重抑鬱，及有人格障礙，在遇到壓力時很易便想到以極端手法解決，對道德及法律亦有與常人有異的看法。例如她至今仍會認為，自己傷害家人的行為，嚴重性不及上街傷害陌生人。

精神科專家指出，被告遠在1993年因當時2歲的女兒患哮喘，擔心她的健康亦憂慮自己會被傳染，而想與女同死。她因此被送院檢驗，證實她有抑鬱，不過醫生指她偏執的性格及宗教信念，亦是造成其狀況的成因。

法官指本案是一宗悲劇，量判刑亦十分困難。但本案死者是一個活潑可愛的男孩，但絕非如被告所相信般有任何異常。另外法官亦指男童的母親，將兒子丟給被告，又沒給予財政支援，亦是被告壓力的來源。

法官指被告在犯案當日，會向女兒謊稱會帶外孫外出，可見被告是有一定程度的預謀。在考慮所有因素，包括被告在開審前已提出承認誤殺罪，法官最後決定判被告監禁5年。