黃之鋒指控梁振英一家擁英籍 梁承認妻曾持有英護照惟已放棄

黃之鋒同梁振英再次隔空駁火，疑似上演狗咬狗骨鬧劇。前香港眾志秘書長黃之鋒被選舉主任取消其參選資格(DQ)，話他繼續有意請求外國制裁。黃召開記者會回應裁決，並指控前特首梁振英一家持有英國護照。

選舉主任指黃之鋒繼續有意請求外國制裁，黃喺記者會上批評政府大規模DQ參選人，又提到政府要求參選人信奉《基本法》，但指梁振英一家則持有英國護照，質疑對方有幾信奉《基本法》。梁振英隨即喺社交網站回應，承認太太梁唐青儀曾經持有英國護照但已經放棄，而佢同3個仔女就從來無申請或取得任何外國護照或居留權。梁批評黃之鋒從來沒有向他求證，而係信口雌黃，會保留控告誹謗嘅權利。

黃之鋒之後再喺社交網站回應，話支持梁振英太太放棄英國護照，認為係信奉《基本法》嘅表現，又同時呼籲現任特首同全體高官響應呢個做法，全家應該立即放棄外國護照以體現效忠國家。

事實上，黃梁2人並非首次狙擊對方，2012年反國教示威嗰陣，黃已經多次公開向時任特首梁振英「挑機」，釀成隔空罵戰。