梁卓偉：最大問題為未堵源頭不明個案　促增人手追蹤

本港第三波疫情爆發不斷，過去一周湧現過百宗本地個案，其中有不少個案均是源頭不明。政府專家顧問團成員之一、港大醫學院院長梁卓偉接受傳媒訪問時表示，現時最大問題是未能堵截源頭不明個案，而且這類個案病發至確診最長可達8日，建議政府盡快增加人手追蹤接觸者，剪斷傳播鏈。

港大公共衞生學院根據即時病毒繁殖率進行分析，發現本地個案感染的繁殖率在6月底曾突破4，並跌至昨日（30日）低於1，即每名患者可傳染的人數已減低。但近日確診個案數字不斷創新高，梁卓偉解釋，病人有潛伏期，檢測亦需時，另外加大檢測量同樣有可能令確診數目增加，估計由昨日起計仍須2至3日，確診數字才可能回落。他補充，若疫情失控，確診會幾何級數上升，但現時並無這個情況。

另外，港府曾推全日禁堂食，但因全民「鬧爆」而重新轉為只禁晚上堂食。梁卓偉認為政策要貼地，須明白香港特質，兼且要有科學實證，看到市民須在街上食午飯的照片感「淒涼」。

他又表示，禁堂食都「搞成咁」，香港不能貿然倣效外國推行「禁足令」，認為與其要廣大市民不能外出，倒不如再加強個案追蹤，重申雖然源頭不明個案比例已由6成跌至約3、4成，但長年累月累積同樣會產生大問題。