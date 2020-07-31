參與科學園堵路　貨車司機認罪判社服

去年11月有人發起「大三罷」，期間2輛輕型貨車被發現橫泊在沙田科學園路堵塞交通，有人設置路障阻止車輛駛過。懷疑涉案的兩車司機及乘客共8人，因而被控在公眾地方造成阻礙罪，5人早前獲准簽保守行為，2人不認罪，餘下承認控罪的一人，則在今（31日）在沙田法院接受判刑。辯方指被告沒有預謀犯案，事後深感後悔。裁判官考慮報告建議及辯方陳詞後，終判被告履行100小時社會服務令。

早前認罪的32歲蘇文豪，報稱任職貨車司機。案情指，事發當日早上10時許，2輛輕型貨車橫泊在路中，道路上放滿雜物，有示威者看守路障，除救護車外不准其他車輛通行。警方到場，期間有示威者登上兩車，並試圖駛走，但終被截獲。當時蘇文豪及另一被告范瑞佑分別坐在兩車司機位，其餘被告則為兩車乘客。

案中其餘7名被告依次為麥兆天、黃恩霖、潘凱玲、洪浚泓、范瑞佑、林文珊和鄭雅雯（18至28歲）。7人同被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路，留下垃圾桶、欄杆、巴士站牌，以及兩輛輕型貨車等。潘另被控管有一個士巴拿。

潘凱玲及范瑞佑不認罪，案件排期至9月28日開審，預計審期3日；其餘5人早前獲准自簽2000港元守行為12個月，他們的控罪獲撤銷。