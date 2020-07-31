如遇打風　鯉魚門隔離營病人或需轉送東區醫院

本港天氣反覆，天文台預計周末會有熱帶氣旋接近本港。醫院管理局表示，已為鯉魚門公園及度假村社區隔離設施制定緊急應變方案，如遇上惡劣天氣，有需要時會將隔離營內確診病人轉送到東區醫院專科門診大樓，惟有醫護人員擔心前來看門診的病人會有交叉感染風險。

鯉魚門公園及度假村社區隔離設施現由醫院管理局接管，予部分病情穩定、輕微或無病徵的確診病人入住，約可供300個單位。醫管局發言人表示，該社區隔離設施的建築結構，一般能抵禦強風及惡劣天氣，但醫管局仍會制定緊急應變方案，以備不時之需。如在惡劣的天氣下遇上緊急情況，當值職員會啟動應變計劃，將受影響的病人安置在設施內安全的地方；如有進一步需要，職員會尋求鄰近的東區醫院協助。

作為緊急的後備支援，東區醫院會為鯉魚門公園及度假村社區隔離設施，提供室內地方作臨時安頓病人之用。在有需要的情況下，病人會由消防處救護車從社區隔離設施直接送往本院的專科門診大樓，經指定路線進入特定樓層診所的候診大堂暫待，直至天氣情況許可，再安排送回社區隔離設施。病人全程需要佩戴外科口罩，職員進出時亦要穿戴合適規格的防護裝備，有關樓層亦設有獨立指定洗手間供病人使用。

不過，有東區醫院隔離病房的醫護指出，東區醫院專科門診的大樓是密閉式，並以冷氣通風，擔心門診內的醫護人員及前來看門診的病人會有感染風險。

醫管局解釋，東區醫院專科門診大樓屬一座獨立於其他醫院臨床設施的大樓，一般在颱風暴雨等惡劣天氣下，大樓的門診服務會停止。大樓內每層的診所設有獨立空調系統。院方會依從既定的感染控制指引作風險評估及實施分隔措施。當有關病人撤離專科門診大樓後，醫院會在大樓進行徹底清潔及消毒，才會恢復專科門診服務。