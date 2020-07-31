青年集會攜錘鉗　認罪等候報告判刑

去年10月27日，有網民發起在尖沙咀舉行追究警暴集會，一名患過度活躍症的裝修工，當日因隨身攜有錘、鉗及噴霧劑等物品，而被控管有任何物品意圖摧毀財產罪。他今天(31日)在九龍城法院承認控罪，案件押後至8月14日等候感化及社會服務令報告判刑，期間他續准保釋。

被告鄭俊禧（20歲），被控於2019年10月27日，在尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館外，管有一把錘子、兩個鉗子和一罐黑色噴霧劑，意圖在無合法辯解下使用該些物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

辯方指，被告於事發時任職裝修工，他隨身攜有錘及鉗等工具並非無可能，當時他無反抗無逃走，他沒嘗試使用該些工具，也沒造成財物損毀，故本案屬同類案件中嚴重程度較低的一種，冀法庭輕判。

辯方並呈上一名註冊社工及被告本人所寫的求情信，社工指被告與母親關係一般，其父親在他12歲時已過身，故他在成長過程中缺乏學習榜樣，讀完中三便輟學。被告則指，過去一年社會動盪，他明白自己用錯了方法改變社會，他已報讀青年學院的商科課程，希望法庭給他機會繼續進修。辯方又呈上醫生報告，證明自小便患上專注不足及過度活躍症。

案情指，當日下午最多有逾千名示威者參與集會，單計梳士巴利花園已聚集約300人，當中包括被告。巡警發現被告形迹可疑，遂上前截查他，最終在他的背囊搜出涉案物品、一支可摺式行山杖及一些防護裝備。巡警遂將被告拘捕，警誡下被告保持緘默。