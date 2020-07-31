9成業主反對按營業額交租　零售管理協會：是否想零售商去死

新冠肺炎打擊本港零售業，零售管理協會主席謝邱安儀指出，早前港府放寬禁聚令，加上婚嫁市場重啟，零售市道稍有好轉。不過，她指新一輪禁聚令嚴重影響人流，部分零售商生意額錄得一半跌幅，料零售市況較今年4月更差，形容業主、零售商和員工是唇齒相依的關係，期望業主能提供實際協助，與業界共渡難關。

謝邱安儀指出，自去年出現社會事件，已有零售商與業主商討以營業額分成交租，惟遭超過90%業主反對。她指，理解業主希望收取最低保障的租金金額，惟目前市況惡劣，零售商根本無法負擔租金，認為應反思租金機制是否仍然合適。

對於不少發展商業績同樣大跌，她提到九倉置業及恒隆集團2間發展商的帳面雖有虧蝕，但仍有核心基礎溢利，「實際上仲有得賺」，呼籲其提供協助。謝透露，協會曾與不少業主進行溝通，但只是門面功夫，實際作用不大，目前亦有不少零售商因欠租而收律師信，「交遲啲、交少個崩都畀人發律師信去追」，呼籲業主體諒，又反問業主是否想零售商去死。

她續指，疫情屬環境問題，是天災，而非單一公司問題，加上業主和租戶關係唇齒相依，若業主不願減租，零售商便可能要犧牲員工，影響本港經濟及就業情況，強調不可能僅由零售商單方面承受疫情所帶來的打擊。