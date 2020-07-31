盒裝口罩含菌量超標1.3倍　海關拘4人包括供應商董事

香港新冠肺炎疫情嚴峻，口罩成為防疫必需品，惟市面不時出現虛假說明口罩。海關持續進行「守護者」行動，於周三(29日)經調查發現1款外科口罩含菌量超標1.3倍，並於昨日(30日)分別在1間位於葵涌的供應商辦公室，以及位於西環、旺角及九龍灣的3間藥房，檢獲從內地進口的434盒，共13,020個懷疑含菌量超出標準上限、涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩，售價為98港元至128港元不等，並拘捕4名年齡介乎41至77歲涉案人士，包括1名供應商董事、1名藥房董事及2名藥房東主，他們目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

涉事的外科口罩為30片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於7月初的一次試購行動中，在西環一間藥房購得。海關其後於7月29日接獲最新一批14個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告，結果顯示其中涉事口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限的1.3倍。

經調查後，海關昨日在1間位於葵涌的供應商辦公室檢獲304盒同款口罩。調查顯示，涉案外科口罩由該供應商從內地進口，供應予本地3間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於該3間藥房檢獲共130盒該款口罩。除搜查涉案的藥房外，海關人員亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。

海關因應新冠肺炎疫情發展，於今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已經試購超過540款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就520個樣本完成含菌量測試。除今次公布的樣本外，海關於3月至6月期間亦已公布另外10款懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數超出標準上限百分之15至11.5倍不等。