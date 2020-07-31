無視失業率高企　勞工處建議輸入390名外勞　被轟「離地」

本港失業率高企6.2%，多達24萬人成為失業大軍。據了解，勞工處接獲約125宗新申請輸入外勞的個案，涉及逾450名外勞，勞工處經研究後建議輸入390人，已交由勞工顧問委員會審批。有勞顧會成員指，失業率高企下，勞工處仍建議輸入外勞，狠斥該處「離地」。

僱主現時若未能在港聘得合適員工，可經勞工處的「補充勞工計劃」輸入勞工。消息指，當中有僱主要求輸入216名長者服務護理員，亦有僱主申請輸入37位農場技工，以及10多名廚師等。勞工處考慮後建議輸入390人，當中包括178名護理員、35位農場技工及15名廚師等。

勞顧會勞方代表今年4月因應本港失業率高企，已促請勞工處暫緩補充勞工計劃，保障本地就業。有勞方成員批評，勞工處「離地」，質疑現時失業人數大增，不應再輸入勞工，以免打擊本港勞工市場。有成員反映，雖然相關申請屬恒常個案，部分亦屬於港人較為拒絕的農場技工，但認為仍應暫緩輸入，「嗰嗰無嘢做，（輸入）只會畀人鬧。」