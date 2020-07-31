九龍塘消防局1名人員確診　消防處累計6人染疫

再有消防人員感染新冠肺炎，消防處累計6人染疫。消防處指，一名駐守位處九龍塘消防局消防安全巡查專隊辦事處的消防人員，於本月26日因發燒而自行前往私家診所求醫，翌日(27日)進行深喉唾液測試，其後於本月30日上午得悉確診新冠肺炎，他於同日被安排入住瑪麗醫院接受治療，他於27日至29日期間一直在家休息。該名消防人員主要是負責執行一般構築物的消防安全巡查工作。

消防處發言人表示，有應對病毒的各項預防措施，包括在防護裝備、安全措施等各方面作周全部署，務使消防人員能在充足的準備下安全地履行其職責。而所有消防人員在與市民接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。

消防處指，已經安排人員為九龍塘消防局，包括該專隊的辦公室及消防車輛進行全面清潔及消毒。另一方面，衞生署衞生防護中心已界定該專隊辦公室的其他屬員為非密切接觸者，但該處亦聯同衞生防護中心安排為該專隊辦公室內的全部屬員進行深喉唾液測試。

消防處謂，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯絡及密切留意有關同事的健康情況。該處亦已經安排該專隊辦公室的屬員在家工作，其間會作出適當的人手調配，確保消防安全巡查工作不受影響。

青衣南消防局早前有4人染疫，另駐守於長洲滅火輪消防局1名人員亦確診，連同九龍塘消防局的確診者，消防處累計6人染疫。