高銀旗下公司接管人　求頒令公告換管理層遭拒

上市公司高銀金融旗下賜譽有限公司，早前傳出已遭債權人委任的接管人及管理人接管。接管人於上周五（24日）以賜譽名義入稟高院，要求法庭下令3名高銀金融高層人員交出賜譽的帳目和資產，並公告接管人已獲委任成為賜譽的新董事和秘書。接管人今天（31日）再向高院原訟庭申請臨時命令，要求立刻向九龍灣高銀金融國際中心的租戶等，交代管理層已經轉換。不過法官聽取雙方陳詞後，認為接管人的要求無迫切性，所以拒絕頒令。

今天代表原告、即賜譽接管人的大律師向法官稱，公司現時的情況令高銀金融國際中心的租戶無所適從，影響到租金的收取手續，因此有需要盡快作出釐清。

不過代表3名被告的大律師就投訴，原告方在最後關頭才向法庭提交誓章證供，被告方根本無時間作回應。此外，高銀金融的債權人指高銀金融因欠債觸動雙方協議，所以有權派員入主賜譽的說法，被告方亦有異議。被告大律師指，就算高銀金融真有欠款，它持有價值達150億港元的高銀金融國際中心亦足夠抵債有餘，因此並無必要更換管理層。

法官表示，在被告一方未有機會舉證抗辯的時候，法庭不應輕率頒令。法官又指，原告所指租客無所適從的情況，其實是由原告自己造成，不應以此用來作為要求法庭確認其有權入主的理據。基於以上原因，法官今天拒絕作出頒令，但就指示雙方盡快呈交誓章，排期正式審理本案。