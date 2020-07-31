聯校天文協會疑照辦觀星營　主辦方：同學擔心可自行退出

新冠肺炎疫情失控，多間大專院校先後表明將迎新活動移師網上，惟有中學生組織疑繼續舉辦宿營，惹起爆疫疑慮。香港聯校天文協會原定在下月初舉辦夏季觀星營，有參加者擔心多人聚集會增加染疫風險，欲退出活動卻不獲退款。活動負責人指，會視乎政府禁聚令的規定決定是否繼續舉行觀星營，暫時未有定案，若同學擔心染疫可自行退出，惟單方面退出將不獲退款。

香港聯校天文協會將於8月5至7日，在南丫島舉行夏季觀星營，事前會有兩日迎新日，有參加者指，將有共20至30人參加宿營，認為在疫情愈趨嚴峻之時，不應進行人群聚集活動，欲退出活動並要求退款490港元，惟該會拒絕申請，指活動會如常舉行，並強調度假屋為私人地方，不受禁聚令限制。

主辦單位回覆東網查詢時指，正檢討有關活動，會按照政府政策決定是否繼續舉辦活動，若活動繼續進行，將會採取防疫措施，包括保持社交距離和要求參加者戴口罩等，評估後認為播疫風險不高。他強調暫只有少數聲音要求停止舉辦活動，同學亦可自行決定是否出席，惟根據條款，單方面退出不獲退款，他慨嘆場地早已預訂，取消活動或退款均會血本無歸。