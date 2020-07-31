廚師涉匿名發信稱全港放炸彈　還押等候警方調查

中年廚師涉嫌於今年4月21日，經郵局寄出一封匿名信，內容是威脅殺死警員及宣稱於港九新界各處放置大量土製炸彈。2天後，灣仔警察總部收到該匿名信及展開調查，於昨天（30日）拘捕涉案廚師的一家三口，該廚師被控一項發送威脅殺人信件罪，今天（31日）被押往西九龍法院提訊，暫時毋須答辯。

控方透露案情，被告於信中提到全港多處藏有炸彈，要求警方於指定時間內找出炸彈，被告有遙控器在手，一旦「撳制」就要全班警察「玩完」。

被告原來無律師代表，因該控罪並非當值律師負責範圍，但最終當值律師酌情協助被告。裁判官應控方要求，把案押至10月9日再訊，等待警方進一步調查。案件押後期間，被告須還押監房看管。

控罪指，被告王紹明(50歲)於2020年4月21日，在長沙灣蘇屋郵政局，將你明知內容為威脅殺死或謀殺警務人員及公眾的信件或文字，即一封聲稱在香港各處已放置多枚土製炸彈的信件，惡意送出、傳遞或發出，或直接、間接導致他人收到上述信件或文字。

控方透露案情指，警察總部於7月23日收到一封信，內容指港九新界各處放置38枚炸彈，若警方不在時限內找出，就要「玩完」。警方獲信後調查，經翻查閉路電視，看見被告購買郵票及戴膠手套去寄信。控方又指，本控罪的最高刑罰是監禁10年。