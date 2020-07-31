醫管局錄4宗體內遺留工具個案　包括62日大嬰兒

醫管局公布最新一期的《風險通報》，共錄得4宗的「醫療風險警示事件」，皆為外科手術或介入程序後在病人體內遺留工具或其他物料的個案。「重要風險事件」則有9宗，皆為藥物處理失當的個案。

報告指出，1名患者接受前十字韌帶重建手術及左膝半月板修復手術。手術期間，醫護使用了外科縫合器，但並無事先通知。該手術順利完成，但手術後的一次X光檢查顯示，患者左膝有不透光異物。經過與病人商討，醫護為病人做手術，取出異物。該異物為0.5毫米乘2毫米大，是外科縫合器末端脫落的金屬碎片。

另一個案事主是62日大的嬰兒。該嬰兒患有膽管閉塞並接受了肝膽引流手術(葛西氏手術)。嬰兒接受麻醉後，醫護替他插入導引線外周置入中央靜脈導管(Peripherally inserted central catheter)。該手術在超聲波引導下進行，院方三度嘗試從右臂、右踝及左踝插入導管，由於插入過程中，導管受污染及變形，麻醉師剪掉了部分導管。導管最終成功插入，手術亦順利完成。手術結束後，護士檢查了三段導管的總長度，確保長度與手術前相符。但術後腹部X光顯示，導管內有不明的不透光異物。院方諮詢過多個醫學團隊意見後，在影像增強器的幫助下移除該異物。異物為導管的外層保護套，其核心已於手術移除，護士因而誤以為所有導管亦取出。該嬰兒目前情況穩定。

「重要風險事件」皆是藥物處理失當的個案，其中有兩宗為已知藥物過敏的個案，涉及非類固醇類消炎止痛藥及青黴素相關藥物。其他個案涉及危險藥物及凝血藥物。報告指，一名病人因胸痛入院，心電圖測試顯示他有缺血問題，院方便處方了80毫克的阿司匹靈。病人服用後並無出現過敏反應，但院方幾小時後發現他有對克敏(阿斯匹靈)過敏的病史。由於過敏病史以「自由文本」的方式記錄在系統裏，系統無法交叉核對，因此出現該藥物處理失當事件。